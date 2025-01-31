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Верховный Суд объяснил, должен ли в ордере адвоката указываться номер уголовного производства и процессуальный статус подзащитного

16:20, 31 января 2025
Верховный Суд отменил определение апелляционного суда, который вернул адвокату жалобу, поскольку в ордере не было ссылки на то, в каком именно уголовном производстве адвокат имеет полномочия, и на процессуальный статус лица, которому предоставляется правовая помощь.
Верховный Суд объяснил, должен ли в ордере адвоката указываться номер уголовного производства и процессуальный статус подзащитного
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Действующее законодательство не содержит требования о том, что в ордере на оказание юридической (правовой) помощи должен быть указан номер уголовного производства, в котором адвокат имеет полномочия на оказание юридической помощи, и процессуальный статус лица, которому предоставляется соответствующая помощь. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 19.11.2024 по делу № 757/37682/23-к.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 205-1 КК. На підставі ст. 75 КК звільнив особу від відбування основного покарання з випробуванням.

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу захиснику як таку, що подана особою, яка не має права подавати апеляційну скаргу.

Обґрунтовуючи своє рішення, суд вказав, що скарга подана захисником, який належним чином не підтвердив своїх повноважень, оскільки ордер, долучений ним до апеляційної скарги, не містить посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження на надання правничої допомоги, і на процесуальний статус особи, якій надається відповідна допомога.

У касаційній скарзі захисник стверджує про безпідставне повернення його апеляційної скарги.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС звертає увагу, що Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 12.04.2019 № 41, не містять вимоги щодо необхідності зазначення в ордері на надання правничої (правової) допомоги номера кримінального провадження, в якому адвокат має повноваження на надання правничої допомоги, і процесуального статусу особи, якій надається відповідна допомога.

Як убачається з матеріалів провадження суд апеляційної інстанції констатував, зокрема, те, що апеляційну скаргу на вирок місцевого суду щодо засудженого подано адвокатом, повноваження якого підтверджено копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордером на надання правничої (правової) допомоги засудженому, отже, адвокатом підтверджено свої повноваження на участь у кримінальному провадженні відповідно до норм КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд адвокат ордер уголовное производство

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Верховный Суд объяснил, должен ли в ордере адвоката указываться номер уголовного производства и процессуальный статус подзащитного

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда, который вернул адвокату жалобу, поскольку в ордере не было ссылки на то, в каком именно уголовном производстве адвокат имеет полномочия, и на процессуальный статус лица, которому предоставляется правовая помощь.

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