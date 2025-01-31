Как определить территориальность во время госрегистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей

Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» устанавливает основные принципы территориальности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Киев напомнил, как определить территориальность при государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) у ч.2 ст.4 встановлює такі основні принципи територіальності:

- державна реєстрація юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи;

- державна реєстрація фізичних осіб - підприємців, а також державна реєстрація юридичних осіб, на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місця знаходження;

- державна реєстрація юридичних осіб - релігійних організацій (релігійних громад) проводиться незалежно від їх місцезнаходження. Державна реєстрація припинення релігійної організації (релігійної громади) на підставі судового рішення здійснюється суб’єктом державної реєстрації за її місцезнаходженням.

При цьому, Законом передбачено, що за рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація у визначених випадках може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць або незалежно від місцезнаходження, в межах України.

Так, Міністерством юстиції 09.06.2023 прийнято наказ № 2179/5 «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно- територіальних одиниць» (далі – Наказ), яким установлено, що незалежно від місцезнаходження, в межах України, проводяться такі реєстраційні дії:

- державна реєстрація юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь;

- державна реєстрація юридичних осіб, які належать до сфери управління центрального чи місцевого органу виконавчої влади або частка держави в статутному капіталі якої становить 100 відсотків, що проводиться за заявою уповноваженого органу управління відповідними об’єктами державної власності / корпоративними правами;

- реєстраційні дії на підставі судових рішень.

Також Наказом передбачено, що реєстраційні дії щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділу юридичних осіб, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних областей, проводяться державним реєстратором, яким розглядаються документи одночасно щодо відповідних юридичних осіб, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених абз.1 ч.2 ст.4 Закону, а саме:

- у разі злиття або поділу - за місцезнаходженням новоутвореної (новоутворених) юридичної (юридичних) особи (осіб) або за місцезнаходженням юридичних (юридичної) осіб (особи), що припиняються (припиняється) у результаті злиття або поділу;

- у разі виділу - за місцезнаходженням новоутвореної (новоутворених) юридичної (юридичних) особи (осіб) або за місцезнаходженням юридичної особи - попередника;

- у разі приєднання - за місцезнаходженням юридичної особи - правонаступника або за місцезнаходженням юридичної (юридичних) особи (осіб) - попередника (попередників);

- у разі перетворення - за місцезнаходженням юридичної особи - попередника або за місцезнаходженням юридичної особи - правонаступника.

Тобто, наприклад, у разі приєднання юридичної особи, що знаходиться у Вінницькій області, до юридичної особи, що знаходиться у Хмельницькій області, можна звернутися до суб’єкта державної реєстрації Вінницької або Хмельницької областей, за бажанням заявника.

При цьому, відповідні пакети документів (зокрема, для припинення юридичної особи яка приєднується та для внесення змін до відомостей про юридичну особу до якої здійснюється приєднання) подаються до обраного суб’єкта державної реєстрації одночасно.

Стаття 25-1 Закону визначає певний перелік реєстраційних дій, які можуть проводитися без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (тобто без застосування територіальності).

Проте, станом на сьогодні, на підставі документів, поданих в електронній формі, зокрема через Портал Дія, технічно реалізовано проведення таких дій:

- державна реєстрація створення, внесення змін до відомостей та припинення фізичної особи-підприємця;

- державна реєстрація створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту.

Інші реєстраційні дії поки потребують подання документів в паперовій формі (особисто заявником або поштовим відправленням).

Разом з тим, робота над розширенням переліку реєстраційних дій, які можна буде здійснити в електронній формі, продовжується.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.