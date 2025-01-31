В Украине создадут Единый центр идентификации тел погибших

МВД организовало конференцию в Киеве для улучшения идентификации тел погибших.

Фото: mvs.gov.ua

В Киеве началась двухдневная практическая конференция на тему «Обсуждение и внедрение эффективных решений, направленных на улучшение процесса идентификации тел (останков)», сообщает МВД Украины. Собрание стало важной платформой для обмена опытом среди специалистов, занимающихся делами без вести пропавших лиц, в частности в связи с последствиями российской агрессии.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, целью конференции является совершенствование процессов идентификации погибших, возвращение тел защитников и защитниц, а также развитие эффективной коммуникации с семьями пропавших без вести.

«Сейчас существует большое количество неопознанных тел, поэтому важна скоординированная работа всех подразделений, следователей и экспертов, чтобы процесс идентификации не останавливался ни на одном этапе. МВД активно усиливает мощности экспертных служб и обучает новых специалистов, чтобы ускорить идентификацию тел, которые репатриируются в Украину», - подчеркнул Тимченко.

Участие в конференции также принял уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, который отметил, что активно ведется сотрудничество с международными организациями для улучшения взаимодействия и получения помощи. Добросердов также сообщил, что в Украине создается Единый центр идентификации тел, что требует внедрения единой унифицированной нумерации тел.

В 2024 году уже активно работает 19 бюро судебно-медицинских экспертиз, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Согласно данным МВД, в профильные лаборатории было привлечено более 100 новых экспертов, а динамика исследований репатриированных тел существенно возросла.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин отметил важность обновления технического состояния бюро судебно-медицинских экспертиз на 2025 год.

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