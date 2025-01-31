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Кабмин поддержал внедрение «пакета раненого» для военных — что в него будет входить

16:10, 31 января 2025
Набор предназначен для раненых и больных военнослужащих, полицейских и работников службы гражданской защиты.
Кабмин поддержал внедрение «пакета раненого» для военных — что в него будет входить
Фото: mod.gov.ua
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Кабинет министров поддержал внедрение «пакета раненого», которую будут получать военнослужащие. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Набор предназначен для раненых и больных военнослужащих, полицейских и работников службы гражданской защиты.

Пакет будет состоять из 30 позиций. В него войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда.

В частности, в состав «пакета раненого» будут входить:

  • адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами), брюки;
  • носки, казармовые тапочки, полотенце;
  • шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.

Женский набор также будет содержать:

  • щетку и резинку для волос;
  • женские средства гигиены;
  • косметические ватные диски;
  • ватные палочки.

Для лежачих пациентов или больных с ограниченными возможностями к комплекту добавляются специальная чашка для кормления, адаптивная ложка-вилка и другие удобные решения.

«Мы работаем над упрощением предоставления медицинской помощи военным. Новую одежду не нужно снимать – достаточно отстегнуть специальные застежки для быстрого доступа к месту ранения. Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, которое может спасти жизнь», – рассказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

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ВСУ военные солдат военнослужащие Минобороны Рустем Умеров

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