Кабмин поддержал внедрение «пакета раненого» для военных — что в него будет входить

Кабинет министров поддержал внедрение «пакета раненого», которую будут получать военнослужащие. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Набор предназначен для раненых и больных военнослужащих, полицейских и работников службы гражданской защиты.
Пакет будет состоять из 30 позиций. В него войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда.
В частности, в состав «пакета раненого» будут входить:
Женский набор также будет содержать:
Для лежачих пациентов или больных с ограниченными возможностями к комплекту добавляются специальная чашка для кормления, адаптивная ложка-вилка и другие удобные решения.
«Мы работаем над упрощением предоставления медицинской помощи военным. Новую одежду не нужно снимать – достаточно отстегнуть специальные застежки для быстрого доступа к месту ранения. Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, которое может спасти жизнь», – рассказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.
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