Кабмін підтримав впровадження «пакунку пораненого» для військових — що до нього входитиме

Кабінет міністрів підтримав впровадження «пакунку пораненого», який будуть отримувати військовослужбовці. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Набір призначений для поранених та хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.
Пакунок складатиметься з 30 позицій. До нього увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд.
Зокрема, до складу «пакунку пораненого» входитимуть:
Жіночий набір також міститиме:
Для лежачих пацієнтів або хворих із обмеженими можливостями до комплекту додаються спеціальна чашка для годування, адаптивна ложка-виделка та інші зручні рішення.
«Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати – достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя», – розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
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