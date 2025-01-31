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Кабмін підтримав впровадження «пакунку пораненого» для військових — що до нього входитиме

16:10, 31 січня 2025
Набір призначений для поранених та хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.
Кабмін підтримав впровадження «пакунку пораненого» для військових — що до нього входитиме
Фото: mod.gov.ua
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Кабінет міністрів підтримав впровадження «пакунку пораненого», який будуть отримувати військовослужбовці. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Набір призначений для поранених та хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.

Пакунок складатиметься з 30 позицій. До нього увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд.

Зокрема, до складу «пакунку пораненого» входитимуть:

  • адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами), штани;
  • шкарпетки, казармові капці, рушник;
  • шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни.

Жіночий набір також міститиме:

  • щітку та гумку для волосся;
  • жіночі засоби гігієни;
  • косметичні ватні диски;
  • ватні палички.

Для лежачих пацієнтів або хворих із обмеженими можливостями до комплекту додаються спеціальна чашка для годування, адаптивна ложка-виделка та інші зручні рішення.

«Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати – достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя», – розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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ЗСУ військові солдат військовослужбовці Міноборони Рустем Умєров

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