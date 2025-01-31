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В Україні створять Єдиний центр ідентифікації тіл

20:36, 31 січня 2025
МВС організувало конференцію в Києві для покращення ідентифікації тіл загиблих.
В Україні створять Єдиний центр ідентифікації тіл
Фото: mvs.gov.ua
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У Києві розпочалась дводенна практична конференція на тему «Обговорення та впровадження ефективних рішень, направлених на покращення процесу ідентифікації тіл (останків)», повідомляє МВС України. Зібрання стало важливою платформою для обміну досвідом серед фахівців, які займаються справами безвісти зниклих осіб, зокрема у зв'язку з наслідками російської агресії.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, метою конференції є вдосконалення процесів ідентифікації загиблих, повернення тіл захисників і захисниць, а також розбудова ефективної комунікації з родинами зниклих безвісти.

«Зараз існує велика кількість невпізнаних тіл, тому важлива скоординована робота всіх підрозділів, слідчих і експертів, щоб процес ідентифікації не зупинявся на жодному етапі. МВС активно посилює потужності експертних служб і навчає нових спеціалістів, щоб пришвидшити ідентифікацію тіл, які репатріюються в Україну», — підкреслив Тимченко.

Участь у конференції також взяв уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, який зазначив, що активно ведеться співпраця з міжнародними організаціями для покращення взаємодії та отримання допомоги. Добросердов також повідомив, що в Україні створюється Єдиний центр ідентифікації тіл, що потребує впровадження єдиної уніфікованої нумерації тіл.

У 2024 році вже активно працює 19 бюро судово-медичних експертиз, що значно більше, ніж у попередні роки. Згідно з даними МВС, до профільних лабораторій було залучено понад 100 нових експертів, а динаміка досліджень репатрійованих тіл суттєво зросла.

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін наголосив на важливості оновлення технічного стану бюро судово-медичних експертиз на 2025 рік.

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МВС

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