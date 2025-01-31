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В Киеве разворовали 200 тыс грн во время ремонта парка в Дарницком районе

22:54, 31 января 2025
Бывшего чиновника будут судить за растрату бюджетных средств.
В Киеве разворовали 200 тыс грн во время ремонта парка в Дарницком районе
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В Киеве стражи порядка направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника одного из управлений КО «Киевзеленстрой» по факту растраты бюджетных средств в условиях военного положения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2023 году между коммунальным объединением и частным предприятием заключен договор на ремонт парка в Дарницком районе Киева между проспектом Николая Бажана и Срибнокильской улицей вокруг озера Серебряный кол.

В дальнейшем, экс-замначальника управления по капитальным вложениям коммунального объединения, понимая, что стоимость строительных материалов, в частности щебня и песка, завышена по сравнению с рыночными, подписал акты выполненных работ.

«Выводом экспертов подтверждена нанесение ущерба столичной общине на сумму 200 тыс. гривен. В настоящее время обвинительный акт в отношении бывшего чиновника направлен в суд», - говорится в сообщении.

Бывшему должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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суд прокуратура Киев

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