Коммунальщики Хмельницкого переплатили за электроэнергию 7,3 млн грн

Коммунальное предприятие заключило договор на закупку электроэнергии более чем на 52 млн грн, однако впоследствии стоимость была необоснованно увеличена вдвое из-за дополнительных соглашений.

В Хмельницком в местный бюджет будут возвращены чрезмерно уплаченные 7,3 млн грн за закупку электроэнергии, сообщили в областной прокуратуре.

Выяснено, что по результатам проведенных в 2022 году торгов коммунальное предприятие Хмельницкого городского совета заключило договор с предприятием о закупке электроэнергии за бюджетные средства на сумму более 52 млн грн.

В дальнейшем между заказчиком и поставщиком заключен ряд дополнительных соглашений, на основании которых стоимость электроэнергии по инициативе поставщика увеличилась вдвое.

В результате окончательная цена за энергоноситель стала выше тех предложений, которые предлагали другие участники торгов.

Реагируя на указанные нарушения, прокуратура обратилась с иском в суд и настаивала признать недействительными дополнительные соглашения и взыскать с поставщика излишне уплаченные средства в размере 8 млн грн.

Суд первой инстанции обязал предприятие заплатить в бюджет только 4 млн грн незаконно полученных средств.

Прокуроры обжаловали решение в апелляции и добились увеличения указанной суммы до 7,3 млн грн.

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