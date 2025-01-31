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Суд не учел ликвидацию компании как основание для освобождения от налоговых обязательств

17:35, 31 января 2025
Суд поддержал налоговую по увеличению суммы денежного обязательства по НДС.
Суд не учел ликвидацию компании как основание для освобождения от налоговых обязательств
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что суд поддержал позицию контролирующего органа относительно нарушений регистрации налоговых накладных и не учел ликвидацию компании как основание для освобождения от налоговых обязательств.

Как стало известно, судом первой инстанции по делу №440/5552/24 поддержана позиция контролирующего органа по увеличению суммы денежного обязательства по НДС.

Частично, отказывая в удовлетворении, суд согласился с доводами контролирующего органа, что за период с 01.03.2020 по 27.05.2022 расчет и начисление финансовых санкций, пени не должно производиться с учетом изменений в законодательстве, поскольку в соответствии с п. 52¹ подраздела 10 раздела XX НК Украины за нарушение налогового законодательства, совершенные в течение периода с 1 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (Covid 19), штрафные санкции не применяются кроме санкций, в частности, за нарушение требований законодательства в части нарушения начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы.

Суд отмечает, что с 01.08.2023 у истца автоматически восстановилась обязанность регистрации налоговых накладных за период февраль-апрель 2022 г. с предельным сроком регистрации до 29.09.2023.

Однако вопреки требованиям абз. 13 пп. 69.1 подраздела 10 раздела XX НК Украины, истцом не осуществлена ​​регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных в течение 60 календарных дней со дня перехода на систему налогообложения, на которой налогоплательщик находился до избрания особенностей налогообложения единым налогом по ставке.

Кроме того, обстоятельства начала процедуры ликвидации истца никак на его денежные обязательства перед бюджетом по уплате НДС в спорных правоотношениях не влияют.

Также, суд отмечает, что в силу установленных проверкой фактов включения истцом в состав налогового кредита операций по приобретению товаров, работ, услуг по налоговым накладным, регистрация которых отсутствует в Едином реестре налоговых накладных, суд признает вполне правомерным заключение контролирующего органа по увеличению суммы денежного обязательства по НДС.

Указанные аргументы привели к вынесению 9 января 2025 года Полтавским окружным административным судом по делу №440/5552/24 решения в пользу контролирующего органа в сумме 11 306,1 тыс. гривен.

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