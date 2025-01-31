Предоставление доступа к записи судебного заседания в Электронном пользовательском кабинете ЕСИТС является исполнением заявления о выдаче копии записи судебного заседания

Верховный Суд отметил, что в случае подачи участником дела заявления о выдаче копии записи судебного заседания ему может быть предоставлен доступ к записи судебного заседания в Электронном кабинете пользователя ЕСИТС или предоставлена запись на оптическом диске в виде файла.

В случае подачи участником дела заявления о выдаче копии записи судебного заседания ему может быть предоставлен доступ к записи судебного заседания в Электронном кабинете пользователя Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) или предоставлена ​​запись на оптическом диске в виде файла.

В случае уплаты судебного сбора непосредственно в электронном кабинете участнику дела автоматически предоставляется доступ для скачивания записи судебного заседания в кабинете пользователя ЕСИТС. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 18.12.2024 по делу №180/385/22.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 286 УК. В кассационной жалобе осужденный отмечает, что в деле отсутствует носитель информации, где зафиксировано рассмотрение дела в апелляционном суде.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС указал, что в материалах уголовного производства имеются журналы судебных заседаний в апелляционном суде, содержащие ссылки на доступные для просмотра файлы технической фиксации.

Порядок получения доступа к технической записи судебного заседания определен в разделе V Инструкции о работе с техническими средствами фиксирования судебного заседания, утвержденной приказом Государственной судебной администрации Украины от 6.06.2022 №156.

В частности по содержанию настоящей Инструкции, в случае подачи участником дела заявления о выдаче копии записи судебного заседания, ему может быть предоставлен доступ к записи судебного заседания в Электронном кабинете пользователя Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) или предоставлена ​​запись на оптическом диске в виде файла.

Кроме того, в случае уплаты судебного сбора непосредственно в Электронном кабинете участнику дела автоматически предоставляется доступ для скачивания записи судебного заседания в Электронном кабинете. В ходе подготовки к кассационному разбирательству путем получения соответствующего доступа было установлено, что материалы аудиофиксации судебных заседаний в апелляционном суде имеющиеся в системе ЕСИТС должным образом прослушиваются.

Автор: Наталя Мамченко

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