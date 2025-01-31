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Бронирование работников аппаратов судов должно составлять не менее 80%, а Судебной охраны — 100% — Совет судей Украины

17:07, 31 января 2025
С 28 февраля работники аппаратов судов частично могут утратить право на бронирование, в то время как прокуратура и полиция планируют забронировать максимально возможное количество своих сотрудников.
Бронирование работников аппаратов судов должно составлять не менее 80%, а Судебной охраны — 100% — Совет судей Украины
Источник фото: Совет судей
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Совет судей Украины 30 января 2025 года обратился в Министерство обороны и Межведомственную рабочую группу по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации (работает при Кабинете Министров) с инициативой пересмотреть нормы бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления.

Как отметили в Совете судей, с 28 февраля немалое количество работников аппаратов судов и органов судейского управления, согласно постановлению Кабинета министров № 1332 от 22 ноября 2024 года, потеряют право на бронирование на время мобилизации вследствие окончания действия отсрочки.

Напомним, что работники аппаратов судов и органов судейского управления фактически делятся на две категории забронированных – на сотрудников, получивших бессрочное бронирование в 2022-2024 годах и сотрудников, которые начиная со второй половины 2024 года, после ограничения бронирования не более 50% от общего количества военнообязанных, получили бронирование на определенный срок.

Последствиями такого положения вещей стало то, что и без того не слишком большое количество желающих работать в аппаратах судов, уменьшилось еще больше, ведь получить бронирование, даже на определенный срок, стало непростой задачей. Следовательно, заполнить вакантные должности в аппаратах судов стало еще большей проблемой.

Также существует проблема и с бронированием сотрудников Службы судебной охраны, которая охраняет здания судов и органов судейского управления.

При этом у Министерства обороны пока что нет желания идти навстречу судебной власти, чтобы облегчить процедуру бронирования, например, для сотрудников аппаратов судов.

«В последнее время в Совет судей Украины начали поступать обращения от судов об увеличении процента бронирования помощников судей и государственных служащих категорий должностей "Б" и "В" в местных и апелляционных судах. Нам сообщают, что фактически есть отказы в бронировании, если лимит бронирования в суде превышен на 50% от числа военнообязанных работников аппаратов судов. Однако мы исходим из позиций того, что должен быть одинаковый подход к бронированию работников по аналогии с другими государственными органами», – отметил глава Совета судей Богдан Монич.

По данным главы Совета судей, другие государственные учреждения и правоохранительные органы, между тем, активно лоббируют возможность увеличения «квоты» для бронирования своих сотрудников.

Так, известно, что органы прокуратуры пытаются забронировать не менее 80% своих военнообязанных сотрудников из числа государственных служащих, Государственная таможенная служба – до 85% работников, Государственная аудиторская служба – до 95% сотрудников, а Национальная полиция – 100% сотрудников полиции, которые имеют специальные звания и 80% государственных служащих.

При этом у перечисленных учреждений и правоохранительных органов есть реальный шанс увеличить процент забронированных сотрудников.

«Отсутствие достаточного количества судей, их помощников, работников аппаратов судов и сотрудников Службы судебной охраны может привести к значительным задержкам в рассмотрении дел, нарушению сроков судебного разбирательства, а также к подрыву доверия граждан к судебной власти. В вопросе бронирования сотрудников должен быть одинаковый подход для всех органов и учреждений государственной власти», – подчеркнул Богдан Монич.

По предложению Совета судей сотрудники Службы судебной охраны, на которых распространяются те же права и гарантии, что и на полицейских, должны быть забронированы на 100%.

А работники аппаратов судов, сотрудники Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Национальной школы судей и Государственной судебной администрации – не менее, чем на 80%.

Также Совет судей попросил поддержать указанную инициативу Верховный Суд, Высший совет правосудия, ВККС, НШСУ и ГСА.

С полным текстом решения Совета судей можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд РСУ Богдан Монич бронирование

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