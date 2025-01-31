Налоговая объясняет, что прием оплаты за продукцию собственного производства с использованием платежного терминала или по реквизитам электронных платежных средств требует обязательного применения РРО или ПРРО.

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, нужно ли применять РРО при осуществлении реализации продукции собственного производства.

Указывается, что пунктом 1 ст. 9 Закона Украины от 06.07.1995 № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №265) определено, что регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетные операции и расчетные книги не применяются при осуществлении торговли продукцией собственного производства (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования ) предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, кроме предприятий торговли и общественного питания, в случае проведения расчетов в кассах этих предприятий, учреждений и организаций с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных уполномоченным лицом соответствующего предприятия.

Операции совершены с использованием платежного терминала (POS-терминала) в безналичной форме, требующие применения РРО или ПРРО в установленном Законом №265 порядке. То есть, прием оплаты за продукцию собственного производства с использованием платежного терминала (POS-терминала) или по реквизитам электронных платежных средств требует обязательного применения РРО или ПРРО.

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