Практика судов
  1. В Украине

Нужно ли применять РРО при осуществлении реализации продукции собственного производства

23:12, 31 января 2025
Налоговая объясняет, что прием оплаты за продукцию собственного производства с использованием платежного терминала или по реквизитам электронных платежных средств требует обязательного применения РРО или ПРРО.
Нужно ли применять РРО при осуществлении реализации продукции собственного производства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, нужно ли применять РРО при осуществлении реализации продукции собственного производства.

Указывается, что пунктом 1 ст. 9 Закона Украины от 06.07.1995 № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №265) определено, что регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетные операции и расчетные книги не применяются при осуществлении торговли продукцией собственного производства (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования ) предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, кроме предприятий торговли и общественного питания, в случае проведения расчетов в кассах этих предприятий, учреждений и организаций с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных уполномоченным лицом соответствующего предприятия.

Операции совершены с использованием платежного терминала (POS-терминала) в безналичной форме, требующие применения РРО или ПРРО в установленном Законом №265 порядке. То есть, прием оплаты за продукцию собственного производства с использованием платежного терминала (POS-терминала) или по реквизитам электронных платежных средств требует обязательного применения РРО или ПРРО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая РРО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Клиенты, которые планируют перечислять деньги сверх лимита, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов – с 1 февраля заработают новые лимиты

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, будут производиться переводы в пределах подтвержденного дохода.

Бронирование работников аппаратов судов должно составлять не менее 80%, а Судебной охраны — 100% — Совет судей Украины

С 28 февраля работники аппаратов судов частично могут утратить право на бронирование, в то время как прокуратура и полиция планируют забронировать максимально возможное количество своих сотрудников.

Предоставление доступа к записи судебного заседания в Электронном пользовательском кабинете ЕСИТС является исполнением заявления о выдаче копии записи судебного заседания

Верховный Суд отметил, что в случае подачи участником дела заявления о выдаче копии записи судебного заседания ему может быть предоставлен доступ к записи судебного заседания в Электронном кабинете пользователя ЕСИТС или предоставлена запись на оптическом диске в виде файла.

Верховный Суд объяснил, должен ли в ордере адвоката указываться номер уголовного производства и процессуальный статус подзащитного

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда, который вернул адвокату жалобу, поскольку в ордере не было ссылки на то, в каком именно уголовном производстве адвокат имеет полномочия, и на процессуальный статус лица, которому предоставляется правовая помощь.

Общественная организация, отвечающая за «фактчекинг» постов в Facebook украинских пользователей, получала финансирование от USAID

Проверками постов в Facebook на предмет недостоверности контента занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду