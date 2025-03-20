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Это будет Берлин, — Зеленский о том, почему нельзя завершать войну на линии соприкосновения

08:32, 20 марта 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что Берлинская стена — это не вариант.
Это будет Берлин, — Зеленский о том, почему нельзя завершать войну на линии соприкосновения
Фото: unian.net
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна не может завершить войну с Россией на линии соприкосновения, так как в некоторых местах она разделяет населенные пункты. Об этом он сказал во время Zoom-брифинга для журналистов.

Он подчеркнул, что вопрос территорий будет самым сложным в контексте мирного процесса. Он заверил, что украинские дипломаты будут максимально защищать интересы Украины.

По словам главы государства, Дональд Трамп понимает, что Украина на юридическом уровне никогда не признает контроль России над украинскими территориями.

Президент считает, что полное прекращение огня с Россией уже приближается. И к нему нужно прийти, чтобы затем обсуждать вопрос завершения войны. Тогда и будут обсуждаться территории.

«И если американцы будут очень сильно пытаться это сделать (речь о прекращении огня - ред.), они сделают это. Потому что от нас есть точная добрая воля. И Европа вся, все мы поддерживаем это… Мы никого не боимся, мы все это пройдем, но это самый легкий сейчас момент дипломатических усилий из тех моментов, которые нас ждут», - отметил он.

Зеленский напомнил, что есть города и другие населенные пункты, которые «разрезаны» контактной линией.

«Если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите города или села без жизни. Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернуться, то это будет Берлин. Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин, хотим ли мы много таких городов?», - сказал Президент.

Также он добавил, что Берлинская стена - это не вариант. И Трамп с этим согласился. Поэтому этот вопрос еще будет обсуждаться.

Ранее Зеленский объяснил, возможно ли достичь полного прекращения огня в Украине за пару недель.

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война Владимир Зеленский

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