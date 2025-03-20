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Це буде Берлін, — Зеленський про те, чому не можна завершувати війну на контактній лінії

08:32, 20 березня 2025
Володимир Зеленський наголосив, що Берлінська стіна — це не варіант.
Це буде Берлін, — Зеленський про те, чому не можна завершувати війну на контактній лінії
Фото: unian.net
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна не може завершити війну з Росією на контактній лінії, так як у деяких місцях вона розділяє населені пункти. Про це він сказав під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Він підкреслив, що питання територій буде найскладнішим у контексті мирного процесу. Він запевнив, що українські дипломати максимально захищатимуть інтереси України.

За словами Глави держави, Дональд Трамп розуміє, що Україна на юридичному рівні ніколи не визнає контроль Росії над українськими територіями.

Президент вважає, що повне припинення вогню з Росією вже наближається. І до нього потрібно прийти, щоб далі обговорювати питання закінчення війни. Тоді й будуть обговорюватися території.

«І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити (мова про припинення вогню - ред.), вони зроблять це. Тому що від нас є точна добра воля. І Європа вся, всі ми підтримуємо це... Ми нікого не боїмося, ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль з тих моментів, які на нас чекають», - зазначив він.

Зеленський нагадав, що є міста та інші населені пункти, які «розрізані» контактною лінією.

«Якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите міста або села без життя. Ніхто не повернеться в половину міст. І якщо десь люди повернуться, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу: «Чи хочемо ми Берлін, чи хочемо ми багато таких міст?» - сказав Президент.

Також він додав, що Берлінська стіна — це не варіант. І Трамп із цим погодився. Тому це питання ще буде обговорюватися.

Раніше Зеленський пояснив, чи можна досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів

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війна Володимир Зеленський

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