Практика судів
  1. В Україні

Зеленський пояснив, чи можна досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів

08:12, 20 березня 2025
Володимир Зеленський заявив, що наразі розмова йде лише щодо часткового припинення вогню.
Зеленський пояснив, чи можна досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США провели детальні перемовини та обговорили можливість досягнення припинення вогню. Про це він сказав під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи реалістично досягти повного припинення вогню вже за пару тижнів, Глава держави заявив, що наразі розмова йде лише щодо часткового припинення вогню.

«Була сьогодні у нас досить довга розмова з президентом Трампом, і, чесно кажучи, якби не було запланованих інших справ, я думаю, що розмова була б іще довшою. Я вважаю, що вона була. Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню», - заявив Президент.

Зеленський додав, що отримав від США сигнали, що, скоріш за все, мова йде про енергетичну тишу.

«Не бити по енергетичній інфраструктурі обох країн, а також мова йде про цивільну інфраструктуру, що є дуже всеосяжним поняттям», - сказав він.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп 19 березня провели телефонну розмову. Трамп зазначив, що розмова «пройшла дуже добре».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Індії провели обшуки в офісах, пов’язаних із фондами, заснованими мільярдером Джорджем Соросом

Обшуки проводилися в приміщеннях деяких отримувачів коштів Фонду відкритого суспільства та Фонду економічного розвитку Сороса, включаючи ті, що пов’язані з міжнародними правозахисними організаціями.

Державна служба фінансового моніторингу отримала повний доступ до Реєстру судових рішень

Служба фінансового моніторингу повідомила, що повний доступ до Реєстру судових рішень потрібен для проведення фінансових розслідувань.

У ДСА назвали цифри середньої зарплати працівників апарату судів та суддів у 2024 році

За даними ДСА, середній розмір винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн, місцевих спеціалізованих – 121,5 тисяч грн та 234,7 тисяч в апеляційних судах.

У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Членам ВККС пропонують виплачувати допомогу на оздоровлення під час відпустки — депутати зареєстрували законопроект

Членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів пропонується давати відпустку 30 днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, тобто, 236 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду