Зеленський пояснив, чи можна досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів

Володимир Зеленський заявив, що наразі розмова йде лише щодо часткового припинення вогню.

Фото: president.gov.ua

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США провели детальні перемовини та обговорили можливість досягнення припинення вогню. Про це він сказав під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи реалістично досягти повного припинення вогню вже за пару тижнів, Глава держави заявив, що наразі розмова йде лише щодо часткового припинення вогню.

«Була сьогодні у нас досить довга розмова з президентом Трампом, і, чесно кажучи, якби не було запланованих інших справ, я думаю, що розмова була б іще довшою. Я вважаю, що вона була. Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню», - заявив Президент.

Зеленський додав, що отримав від США сигнали, що, скоріш за все, мова йде про енергетичну тишу.

«Не бити по енергетичній інфраструктурі обох країн, а також мова йде про цивільну інфраструктуру, що є дуже всеосяжним поняттям», - сказав він.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп 19 березня провели телефонну розмову. Трамп зазначив, що розмова «пройшла дуже добре».

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