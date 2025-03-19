Андрій Єрмак провів розмову з радниками з питань нацбезпеки лідерів країн G7

Партнери обговорили підтримку міжнародних зусиль для припинення війни РФ проти України.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки лідерів країн G7, під час якої обговорили підтримку міжнародних зусиль для припинення війни РФ проти України. Про це повідомляє ОП.

Андрій Єрмак поінформував партнерів про результати міжнародних консультацій, що відбулися в Джидді.

«Обидві сторони продемонстрували конструктивний підхід до пошуку шляхів досягнення миру. Ми дуже цінуємо зусилля Америки та особисто президента Трампа», – наголосив він.

Керівник ОП також розповів про телефонну розмову президентів України та США.

Окремо обговорили гарантії безпеки для України. Андрій Єрмак наголосив, що нейтральний статус не є опцією, а вступ України до систем колективної безпеки та розбудова дієвих Збройних Сил – критично важливі. Він зазначив, що пришвидшений вступ України до ЄС – це не лише стратегічна мета, а й необхідність для зміцнення європейської та глобальної безпеки.

Учасники також обговорили компенсаційні механізми та відповідальність Росії за руйнування та втрати, завдані Україні.

«Росія має відповісти за кожне зруйноване життя, кожен зруйнований будинок. Понад усе ми прагнемо миру. Однак наші «червоні лінії» залишаються незмінними. Ми не торгуємо ані територіями, ані суверенітетом», – акцентував керівник Офісу Президента.

Радники лідерів країн G7 підтвердили незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та висловили готовність і далі сприяти реалізації українських ініціатив, спрямованих на досягнення справедливого миру.

У розмові взяли участь: радниця Прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки Наталі Друен, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер, керівник Кабінету Президента Європейської ради Педро Лурті, керівник Кабінету Президента Європейської комісії Бйорн Зайберт, дипломатичний радник Голови Ради міністрів Італійської Республіки Фабріціо Саджо, генеральний секретар Секретаріату з питань національної безпеки Японії, радник Кабінету міністрів з питань національної безпеки Масатака Окано, радник Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, заступник радника Президента США з питань національної безпеки Алекс Вонг.

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