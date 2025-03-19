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Андрей Ермак провел разговор с советниками по вопросам нацбезопасности лидеров стран G7

21:28, 19 марта 2025
Партнеры обсудили поддержку международных усилий по прекращению войны РФ против Украины.
Андрей Ермак провел разговор с советниками по вопросам нацбезопасности лидеров стран G7
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками по национальной безопасности лидеров стран G7, в ходе которого обсудили поддержку международных усилий по прекращению войны РФ против Украины. Об этом сообщает ОП.

Андрей Ермак проинформировал партнеров о результатах международных консультаций, состоявшихся в Джидде.

«Обе стороны продемонстрировали конструктивный подход к поиску путей достижения мира. Мы очень ценим усилия Америки и лично президента Трампа», – подчеркнул он.

Руководитель ОП также рассказал о телефонном разговоре президентов Украины и США.

Отдельно обсудили гарантии безопасности для Украины. Андрей Ермак подчеркнул, что нейтральный статус не является опцией, а вступление Украины в системы коллективной безопасности и развитие эффективных Вооруженных Сил – критически важны. Он отметил, что ускоренный вступ Украины в ЕС – это не только стратегическая цель, но и необходимость для укрепления европейской и глобальной безопасности.

Участники также обсудили компенсационные механизмы и ответственность России за разрушения и потери, нанесенные Украине.

«Россия должна ответить за каждую разрушенную жизнь, каждый разрушенный дом. Превыше всего мы стремимся к миру. Однако наши «красные линии» остаются неизменными. Мы не торгуем ни территориями, ни суверенитетом», – акцентировал руководитель Офиса Президента.

Советники лидеров стран G7 подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразили готовность и далее содействовать реализации украинских инициатив, направленных на достижение справедливого мира.

В разговоре приняли участие: советница Премьер-министра Канады по вопросам национальной безопасности Натали Друен, дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Йенс Плётнер, руководитель Кабинета Президента Европейского совета Педро Лурти, руководитель Кабинета Президента Европейской комиссии Бьорн Зайберт, дипломатический советник Председателя Совета министров Итальянской Республики Фабрицио Саджо, генеральный секретарь Секретариата по вопросам национальной безопасности Японии, советник Кабинета министров по национальной безопасности Масатака Окано, советник Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, заместитель советника Президента США по национальной безопасности Алекс Вонг.

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офис президента G7 Андрей Ермак

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