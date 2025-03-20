Зеленский объяснил, возможно ли достичь полного прекращения огня в Украине за пару недель

Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время речь идет только о частичном прекращении огня.

Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США провели детальные переговоры и обсудили возможность достижения прекращения огня. Об этом он сказал во время Zoom-брифинга для журналистов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, реалистично ли достичь полного прекращения огня уже за пару недель, Глава государства заявил, что в настоящее время речь идет только о частичном прекращении огня.

«Сегодня у нас был довольно долгий разговор с президентом Трампом, и, честно говоря, если бы не запланированные другие дела, я думаю, что разговор был бы еще длиннее. Я считаю, что он был важным. Настроение было правильное, достаточно детализированное. Мы обсудили наши дальнейшие шаги, требования по частичному прекращению огня», – заявил президент.

Зеленский добавил, что получил от США сигналы, что скорее всего, речь идет об энергетической тишине.

«Не бить по энергетической инфраструктуре обеих стран, а также речь идет о гражданской инфраструктуре, что является очень всеобъемлющим понятием», – сказал он.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 19 марта провели телефонный разговор. Трамп отметил, что разговор «прошёл очень хорошо».

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