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Зеленский сообщил, как Украина будет реагировать на российские удары по энергообъектам

08:59, 20 марта 2025
Владимир Зеленский заявил, если Россия нарушит договоренности о прекращении обстрелов энергетических объектов, Украина будет реагировать зеркально.
Зеленский сообщил, как Украина будет реагировать на российские удары по энергообъектам
Фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае нарушения Россией договоренности о прекращении обстрелов энергетических объектов Украина будет реагировать зеркально. Об этом он сказал во время zoom-брифинга для журналистов.

Глава государства рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал вопросы безопасности энергетики, энергетической сети и другой гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что важно подготовить списки объектов, против которых РФ не может применять средства поражения, поскольку они входят в перечень объектов энергетической инфраструктуры.

«Поэтому готовы к этому разговору. Техническая команда. Единственное, что в команду я сказал, я хочу добавить, наверное, не столько дипломатов, именно для этой встречи, сколько больше технарей, особенно что касается энергетики, атомки, инфраструктуры. Потому что я думаю, что здесь будет более технический разговор, что это за объекты, как их обобщать. А также, как вы правильно сказали, как это все контролировать? В принципе, мы об этом частично говорили с Трампом», — рассказал он.

Зеленский также указал, что США должны будут контролировать, чтобы Россия не нарушала договоренности о прекращении ударов по энергообъектам. Однако пока неизвестно, в каком формате это будет происходить. В качестве примера президент привел Черноморскую зерновую инициативу.

«Надо, чтобы был технический паспорт выписан всех этих действий. В принципе, мы проходили это с россиянами, с турками и с ООН. Вы помните, с нашим коридором безопасности на море мы, в принципе, понимаем, какие могут быть технические вызовы и как это контролировать», — добавил Зеленский.

Он считает, что этот вопрос, вероятно, будет рассматриваться во время переговоров в Саудовской Аравии, если технические команды к этому придут.

«Ну, будем верить в лучшее. Хотя, наверное, не без сюрпризов, как это всегда бывает. То есть, вот примерно на сегодня так. Как может реагировать Украина? Зеркально», — подытожил Зеленский.

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