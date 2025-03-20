Украину накрыла «грязное облако» — загрязненный воздух идет из Европы

«Грязное облако» с запада будет продвигаться вглубь страны.

Фото иллюстративное, источник фото: EPA/UPG

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В Украину пришел загрязненный воздух из Европы. Первыми влияние «грязное облако» ощутят западные регионы, а затем она распространится вглубь страны. Об этом свидетельствуют данные погодного сервиса Ventusky.

Прогнозируется, что такая ситуация продлится с 20 по 22 марта.

Наиболее сложная обстановка ожидается в Житомирской области, где концентрация вредных частиц в воздухе может достичь критического уровня.

Эксперты связывают это явление с атмосферными потоками, которые переносят загрязнения из европейских стран.

Украинцам советуют ограничить пребывание на улице, закрывать окна и следить за обновлениями о качестве воздуха.

Ранее в КГГА заявили, что Киев вошел в рейтинг столиц мира с лучшими показателями качества воздуха.

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