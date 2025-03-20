Уряд затвердив новий перелік ТОТ та територій бойових дій – документ

Документ містить перелік територій, які класифікуються за рівнем безпекової ситуації та станом контролю з боку української влади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні затвердили оновлений перелік територій, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територій. Так, Міністерство розвитку громад та територій України наказом № 376 від затвердило оновлений перелік територій, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Документ містить перелік територій, які класифікуються за рівнем безпекової ситуації та станом контролю з боку української влади.

Згідно з оновленим переліком, території поділяються на кілька категорій:

Зони можливих бойових дій – регіони, де зберігається загроза бойових зіткнень.

Зони активних бойових дій – території, де тривають інтенсивні бойові дії або вони відбувалися нещодавно.

Зони активних бойових дій із функціонуванням державних електронних ресурсів – райони, де бойові дії не припинили роботу ключових електронних систем держави.

Тимчасово окуповані території – регіони, що перебувають під контролем окупаційних військ.

Зазначимо, що цей перелік має важливе значення для визначення статусу громадян, які постраждали від бойових дій, регулювання соціальних виплат, надання державної допомоги, організації гуманітарної підтримки та подальшого відновлення інфраструктури. Відповідно до цього переліку ухвалюватимуться рішення щодо безпеки цивільного населення, евакуації, а також доступу до адміністративних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.