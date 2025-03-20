Уряд затвердив новий перелік ТОТ та територій бойових дій – документ

В Україні затвердили оновлений перелік територій, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територій. Так, Міністерство розвитку громад та територій України наказом № 376 від затвердило оновлений перелік територій, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих Російською Федерацією.
Документ містить перелік територій, які класифікуються за рівнем безпекової ситуації та станом контролю з боку української влади.
Згідно з оновленим переліком, території поділяються на кілька категорій:
Зазначимо, що цей перелік має важливе значення для визначення статусу громадян, які постраждали від бойових дій, регулювання соціальних виплат, надання державної допомоги, організації гуманітарної підтримки та подальшого відновлення інфраструктури. Відповідно до цього переліку ухвалюватимуться рішення щодо безпеки цивільного населення, евакуації, а також доступу до адміністративних послуг.
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