Greenpeace зобов'язали виплатити компанії Energy Transfer $660 млн як компенсацію збитків

Судовий розгляд між Energy Transfer і Greenpeace тривав 9 років.

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Суд присяжних штату Північна Дакота зобов’язав Greenpeace виплатити техаській трубопровідній компанії Energy Transfer $660 млн як компенсацію збитків. Про це повідомляє The New York Times.

Проект підземного трубопроводу Dakota Access Pipeline вартістю $3,78 млрд запустили у червні 2014 року, а будівництво розпочалося у червні 2016 року, створивши близько 42 тисяч робочих місць із загальним фондом заробітної плати в $2 млрд. Однак будівництво було зупинене через протести індіанців резервації Стендинг-Рок, які заявляли, що трубопровід загрожує священним землям та водопостачанню річки Міссурі. До протестів долучилися голлівудські знаменитості та активісти.

Барак Обама, який у той час був президентом США, та федеральний уряд підтримали протестувальників і ухвалили рішення призупинити будівництво.

Під час своєї першої каденції Дональд Трамп скасував рішення про зупинку будівництва трубопроводу, і у 2017 році Dakota Access Pipeline завдовжки 1900 км був введений в експлуатацію.

Компанія Energy Transfer Partners вирішила подати до суду на Greenpeace, звинувативши її у наклепі та організації злочинної діяльності протестувальників біля трубопроводу Dakota Access у 2016 та 2017 роках. Компанія заявила, що організація «підбурювала» людей до протестів за допомогою «кампанії з дезінформації».

Також компанія звинуватила Greenpeace у фінансуванні протестів проти будівництва трубопроводу, які, на думку Energy Transfer, призвели до значних фінансових втрат та завдання шкоди репутації.

Greenpeace заявила, що її роль у протестах була незначною, і назвала позов спробою придушити свободу слова та критику нафтової промисловості.

Судовий розгляд тривав 9 років.

Колегія з дев’яти присяжних у будівлі суду округу Мортон у місті Мандан, штат Північна Дакота, після двох днів обговорень винесла вердикт, присудивши Energy Transfer компенсацію у розмірі понад $660 млн.

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