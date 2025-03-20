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На Прикарпатті військовозобов’язаний помер під час спроби нелегального перетину кордону, суд покарав винних

10:54, 20 березня 2025
Чоловік помер від переохолодження у покинутій будівлі.
На Прикарпатті військовозобов’язаний помер під час спроби нелегального перетину кордону, суд покарав винних
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На Прикарпатті група чоловіків влаштувала нелегальне переправлення через кордон, під час якого загинув військовозобов’язаний. Вирок у справі № 347/2742/23 виніс Косівський районний суд Івано-Франківської області.

У матеріалах справи вказується, що двоє чоловіків організували незаконний перетин кордону військовозобов'язаних. Один з обвинувачених — уродженець села Хороцеве Верховинського району. Його спільник — уродженець села Розтоки Косівського району.

У березні 2023 року до злочинної діяльності долучився третій фігурант, який мав підшукувати військовозобов'язаних для їхнього подальшого переправлення через кордон та отримувати за це кошти.

Вночі 27 березня 2023 року третій фігурант організував збір та перевезення військовозобов'язаних, які мали намір потрапити до Румунії. Дорогою до українсько-румунського кордону в одного з клієнтів погіршилося самопочуття.

Його провели заночувати у покинуту будівлю в урочищі Мокрин, що в селі Зелене.

Орієнтовно об 9 ранку 28 березня організатори незаконного перетину кордону вирушили у бік до роздоріжжя в селах Пробійнівка та Грамотне.

У той час військовозобов’язаний, у якого погіршилось самопочуття, помер від переохолодження у покинутій будівлі.

З серпня до середини жовтня 2023 року обвинувачені перебували під домашнім арештом. У суді вони свою провину визнали.

Суд визнав двох чоловіків, які організували незаконне переправлення чоловіків за кордон, винуватими у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Їм призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 13 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 221 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях державної чи комунальної форми власності на строк три роки, без конфіскації майна.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Івано-Франківської області через Косівський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

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суд Івано-Франківськ судова практика мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

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