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Надеемся, что Россия поступит правильно, — Трамп отреагировал на заявление Путина о перемирии

19:24, 13 марта 2025
Трамп подчеркнул, что Путин сделал «многообещающее заявление», но оно не было полным и он хотел бы видеть прекращение огня.
Надеемся, что Россия поступит правильно, — Трамп отреагировал на заявление Путина о перемирии
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о прекращении боевых действий.

«Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным. Хотел бы видеть прекращение огня со стороны РФ», – сказал Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент США также отметил, что ожидает результатов от встречи своего спецпредставителя на Ближнем Востоке Стива Виткоффа с Путиным. Как известно, встреча пройдет вечером 13 марта в закрытом формате.

«Посланник Виткофф ведет серьезные переговоры в Москве. Я слышал, что в России все идет хорошо. Надеюсь, сегодня у нас будет представление о том, как обстоят дела», — заявил Трамп.

Американский президент выразил готовность провести разговор с Путиным, чтобы обеспечить прекращение огня.

«Надеемся, что Россия поступит правильно. Я готов поговорить с ним», — добавил он.

Также, по словам Трампа, в контексте прекращения боевых действий обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС.

«Обсуждение вопроса о земле и «большой электростанции» включено в переговоры между Украиной и РФ», — сказал он.

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что Украина и США обсудили многие детали проекта мирного соглашения между Украиной и РФ, и теперь дело за РФ, присоединяться ли к ней.

«Не секрет, что мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут ею сохранены и потеряны», — сказал американский президент.

«Поэтому многие детали окончательного соглашения фактически обсуждены. Теперь мы увидим, есть ли там Россия и если ее нет, это будет очень неутешительный момент для мира», - подчеркнул он.

Напомним, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что Уиткофф отправится в Москву для проведения переговоров относительно прекращения огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщал, что американская сторона встретится с россиянами. 

Добавим, что ЦПД СНБО призвало не воспринимать слова Ушакова как официальный отказ РФ от перемирия.

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США рф путин Украина Дональд Трамп война

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