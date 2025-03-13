Сподіваємося, що Росія вчинить правильно, — Трамп відреагував на заяву Путіна щодо перемир'я

Трамп наголосив, що Путін зробив «багатообіцяючу заяву», але вона не була повною і він хотів би бачити припинення вогню.

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Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Путіна щодо припинення бойових дій.

«Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Хотів би бачити припинення вогню з боку РФ», – сказав Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент США також зазначив, що очікує результатів від зустрічі свого спецпредставника на Близькому Сході Стіва Віткоффа із Путіним. Як відомо, зустріч пройде ввечері 13 березня у закритому форматі.

«Посланець Віткофф веде серйозні розмови у Москві. Я чув, що у Росії все йде добре. Сподіваюся, сьогодні ми матимемо уявлення про те, як у нас справи», — сказав Трамп.

Американський президент висловив готовність провести розмову з Путіним, щоб забезпечити припинення вогню.

«Сподіваємося, що Росія вчинить правильно. Я готовий говорити з ним», — додав він.

Також, за словами Трампа, в контексті припинення бойових дій обговорюють питання контролю над Запорізькою АЕС.

«Обговорення питання щодо землі та «великої електростанції» включено до переговорів між Україною та РФ», — сказав він.

Крім того, Дональд Трамп зазначив, що Україна та США обговорили багато деталей проекту мирної угоди між Україною та РФ, і тепер справа за РФ, чи приставати до неї.

«Не є таємницею, що ми обговорювали з Україною землю, ділянки землі, які будуть нею збережені та втрачені», — сказав американський президент.

«Тож багато деталей остаточної угоди фактично обговорено. Тепер ми побачимо, чи є там Росія, і якщо її немає, це буде дуже невтішний момент для світу», - підкреслив він.

Нагадаємо, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, запропоноване США. Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що Віткофф на цьому тижні вирушить до Москви для проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, повідомляв, що американська сторона найближчим часом зустрінеться з росіянами.

Додамо, що ЦПД РНБО закликало не сприймати слова Ушакова як офіційну відмову РФ від перемир'я.

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