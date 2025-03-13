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Військовослужбовців, які мали штраф від ТЦК за порушення обліку, звільнять від сплати штрафу – заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко

19:30, 13 березня 2025
За словами Катерини Черногоренко, прийнятий закон передбачає, що військовослужбовці, які мали порушення військового обліку, повністю звільнятимуться від сплати штрафів від ТЦК.
Військовослужбовців, які мали штраф від ТЦК за порушення обліку, звільнять від сплати штрафу – заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко
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Військовослужбовці, які мали порушення військового обліку, повністю звільнятимуться від сплати штрафів від ТЦК. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, коментуючи прийнятий парламентом 13 березня закон.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12093 про знижку в 50% при добровільній сплаті штрафу від ТЦК, а також про можливість дистанційної сплати штрафу у Резерв+, у тому числі, громадянами, які перебувають за кордоном.

Також він передбачає, що стосовно тих, хто порушив військовий облік, але пішов на військову службу, адміністративні провадження мають закрити.

Так, статтю 247 КУпАП доповнять нормою, відповідно до якої провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате – підлягає закриттю у разі проходження військової служби особою, щодо якої розпочато провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 і 210-1 КУпАП.

Катерина Черногоренко повідомила, що тепер у Резерв+ з'явиться сервіс сплати штрафів за порушення військового обліку. Команда вже працює над його запуском, про терміни повідомлять додатково.

«Військовозобов’язані зможуть сплатити такий штраф зі знижкою 50% у застосунку Резерв+. А військовослужбовці, які теж мали порушення, повністю звільнятимуться від сплати» – зазначила вона.

Військовозобов'язаний зможе подати заяву в Резерв+ про те, що визнає порушення, далі – отримати постанову про це порушення просто в застосунку і сплатити штраф зі знижкою у 50%.

Разом з тим, вона підкреслила, що сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації.

Крім того, за словами Черногоренко, якщо впродовж 20 днів порушник не сплатить штраф зі знижкою, доведеться оплачувати повну суму.

«Нові правила зроблять процес прозорішим і дозволять вирішувати питання без зайвої бюрократії. Альтернативний шлях із візитом до ТЦК і написанням заяви про порушення також залишається», підкреслила вона.

В свою чергу, як зазначив голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, один з ключових моментів полягає у тому, що «від адміністративної відповідальності звільняються люди, які добровільно вступили на військову службу».

Крім того, він зазначив, що у випадку, якщо особа подає в електронному вигляді заяву про те, що вона погоджується із накладенням на неї адміністративного стягнення, вона зможе сплатити штраф у розмірі 50%, віддалено за допомогою банківських інструментів у розмірі 8500 грн. Це можно зробити в Резерв+.

«Для Міноборони та Генштабу відповідний документ дасть більш достовірну інформацію щодо військовозобов’язаних. Маю сподівання, що цей закон сприятиме збільшенню кількості громадян, які оновлять дані» – підсумував Сергій Іонушас.

Раніше «Судово-юридична газета» опублікувала повний перелік змін, які передбачає фінальна редакція законопроекту 12093

Автор: Наталя Мамченко

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Військовослужбовців, які мали штраф від ТЦК за порушення обліку, звільнять від сплати штрафу – заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко

За словами Катерини Черногоренко, прийнятий закон передбачає, що військовослужбовці, які мали порушення військового обліку, повністю звільнятимуться від сплати штрафів від ТЦК.

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