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Военнослужащих, оштрафованных ТЦК за нарушение учета, освободят от уплаты штрафа – замминистра обороны Катерина Черногоренко

19:30, 13 марта 2025
По словам Катерины Черногоренко, принятый закон предусматривает, что военнослужащие, имевшие нарушения воинского учета, полностью освобождаются от уплаты штрафов от ТЦК.
Военнослужащих, оштрафованных ТЦК за нарушение учета, освободят от уплаты штрафа – замминистра обороны Катерина Черногоренко
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Военнослужащие, у которых были нарушения воинского учета, будут полностью освобождены от уплаты штрафов от территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, комментируя закон, принятый парламентом 13 марта.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом законопроект №12093, который предусматривает скидку в 50% при добровольной уплате штрафа от ТЦК, а также возможность дистанционной оплаты штрафа через приложение «Резерв+», в том числе для граждан, находящихся за границей.

Кроме того, документ предусматривает, что в отношении лиц, нарушивших воинский учет, но поступивших на военную службу, административные производства должны быть закрыты.

Так, статья 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) будет дополнена нормой, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а уже начатое подлежит закрытию, если лицо, в отношении которого оно начато, проходит военную службу. Это касается правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП.

Катерина Черногоренко сообщила, что в приложении «Резерв+» появится сервис оплаты штрафов за нарушение воинского учета. Команда уже работает над его запуском, сроки будут объявлены дополнительно.

«Военнообязанные смогут оплатить такой штраф со скидкой 50% через приложение «Резерв+». А военнослужащие, у которых также были нарушения, полностью освобождаются от уплаты», — отметила она.

Военнообязанный сможет подать заявление в «Резерв+» о признании нарушения, после чего получить постановление о нарушении прямо в приложении и оплатить штраф со скидкой 50%.
При этом Черногоренко подчеркнула, что уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации.

Также, по ее словам, если в течение 20 дней нарушитель не оплатит штраф со скидкой, ему придется выплатить полную сумму.

«Новые правила сделают процесс более прозрачным и позволят решать вопросы без лишней бюрократии. Альтернативный путь с визитом в ТЦК и написанием заявления о нарушении также сохраняется», — добавила она.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отметил, что одним из ключевых моментов является освобождение от административной ответственности тех, кто добровольно вступил на военную службу.

Кроме того, он пояснил, что если лицо подает в электронном виде заявление о согласии с наложением административного взыскания, оно сможет оплатить штраф в размере 50% — дистанционно через банковские инструменты в сумме 8500 грн. Это можно будет сделать в «Резерв+».

«Для Минобороны и Генштаба этот документ предоставит более достоверную информацию о военнообязанных. Надеюсь, что этот закон будет способствовать увеличению числа граждан, обновляющих свои данные», — подытожил Сергей Ионушас.

Ранее «Судебно-юридическая газета» опубликовала полный перечень изменений, предусмотренных финальной редакцией законопроекта №12093.

Автор: Наталя Мамченко

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Военнослужащих, оштрафованных ТЦК за нарушение учета, освободят от уплаты штрафа – замминистра обороны Катерина Черногоренко

По словам Катерины Черногоренко, принятый закон предусматривает, что военнослужащие, имевшие нарушения воинского учета, полностью освобождаются от уплаты штрафов от ТЦК.

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