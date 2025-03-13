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Коррупция в райсуде Одесской области — Апелляция ВАКС оставила в силе меры судьям Валентину Заверюху, Александру Боярскому и Сергею Савицкому

18:54, 13 марта 2025
Меры пресечения участникам организованной группы, которая работала внутри судебной системы и помогала уклоняться от мобилизации, оставлены без изменений.
Коррупция в райсуде Одесской области — Апелляция ВАКС оставила в силе меры судьям Валентину Заверюху, Александру Боярскому и Сергею Савицкому
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меры пресечения для судей Белгород-Днестровского городского районного суда, которых подозревают в организации выезда военнообязанных за границу. Об этом сообщает АП ВАКС.

Как сообщалось, речь идет о председателе Белгород-Днестровского суда Валентине Заверюхе (по версии следствия, организаторе), бывшем руководителе этого же суда Александре Боярском и судье Сергее Савицком.

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения к участникам организованной группы, которая работала внутри судебной системы и помогала уклоняться от мобилизации.

Так, Апелляция ВАКС 13 марта рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановления следственных судей ВАКС от 26.02.2025 о применении мер пресечения в виде залога в размере 2 и 3 млн грн, а также 787 тыс. грн в отношении бывшего председателя Белгород-Днестровского городского районного суда Одесской области, судьи этого же суда и помощника судьи.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защитников, а постановления следственных судей ВАКС – без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

По данным следствия, указанные лица, действуя по предварительному сговору в составе группы, из личных корыстных побуждений совершали преступления, в том числе препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконную переправку лиц через государственную границу Украины путем обеспечения вынесения судебных решений.

Ранее в НАБУ указывали, что в течение 2022-2023 годов в одном из районных судов Одесской области выдали более тысячи разрешений на пересечение границы мужчинами призывного возраста.

Чтобы призывники могли избежать мобилизации и в дальнейшем уехать за границу, суд принимал решение об установлении места проживания ребенка вместе с отцом. Информацию о предоставлении таких услуг публиковали в группах в соцсетях. Стоимость одного решения составила 1500–3000 долларов.

«Выяснилось, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места жительства ребенка на временно оккупированной территории, подделки процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел», — говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентин Заверюха был временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП. В феврале был отстранен Александр Боярский.

25 ноября 2024 Первая Дисциплинарная палата ВРП применила к судье Савицкому дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении по жалобе НАБУ.

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