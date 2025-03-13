Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию через пошлины США на сталь и алюминий

Канада просит провести консультации со Штатами по поводу импортных пошлин на продукцию из стали и алюминия.

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Канада подала жалобу в Всемирную торговую организацию из-за американских пошлин на изделия из стали и алюминия. Об этом сообщили в организации.

Так, Оттава обратилась в ВТО с просьбой провести консультации с США по поводу новых тарифных мер, примененных Штатами к канадским товарам. Запрос был разослан членам ВТО 13 марта.

Канада утверждает, что эти меры, которые отменяют ее освобождение от дополнительных пошлин на определенные стальные и алюминиевые изделия, а также повышают пошлины на алюминиевую продукцию, противоречат обязательствам США в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (GATT) 1994 года. Новые пошлины вступили в силу 12 марта.

В ВТО уточнили, что запрос на консультации официально инициирует торговый спор. Консультации предоставляют сторонам возможность обсудить вопрос и найти взаимоприемлемое решение без перехода к судебному разбирательству. Если в течение 60 дней сторонам не удастся урегулировать спор, истец может обратиться с просьбой о рассмотрении дела специальной комиссией.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадскую сталь и алюминий до 50%.

Также известно, что Еврокомиссия с 1 апреля ответит контрмерами на пошлины США на сталь и алюминий.

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