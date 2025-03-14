Суд запретил мужчине жить в общем доме с женой и обязал пройти программу для обидчиков

Мужчина совершал домашнее насилие и получил наказание в виде пробационного надзора.

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Винницкий апелляционный суд изменил приговор первого инстанции по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ноябре Жмеринский горрайонный суд Винницкой области рассмотрел уголовное производство по гражданину, обвиняемому в систематическом совершении психологического насилия в отношении своей жены. Обвиняемый, житель Хмельницкой области, ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В судебном заседании было установлено, что обвиняемый неоднократно прибегал к словесным оскорблениям, унижениям и угрозам в адрес жены. Эти действия повлекли за собой ухудшение ее психологического состояния и качества жизни. Полиция неоднократно выезжала на вызовы потерпевшей для пресечения противоправных действий обвиняемого.

Ранее обвиняемый дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные действия и был оштрафован. Однако применение административного взыскания не привело к прекращению противоправного поведения.

Приговором суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины (Домашнее насилие), и назначен наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

Осужденному запрещено:

- Проживать вместе с потерпевшей в общем доме в течение двух месяцев.

- Приближаться на расстояние менее 20 метров к месту жительства потерпевшей.

- Также осужденный должен пройти специальную программу для обидчиков, направленную на коррекцию поведения.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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