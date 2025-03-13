Свидетель по делу о взятке судьи изменил показания за $50 тысяч — САП и НАБУ объявили ему подозрение

САП и НАБУ сообщили о подозрении свидетелю, который во время судебного разбирательства по делу об обвинении судьи в получении неправомерной выгоды дал суду заведомо ложные показания. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Указывается, что такие действия свидетель совершил с целью получения 50 тысяч долларов от лиц, действовавших в интересах обвиняемой.
Так, в ходе досудебного расследования в отношении судьи этот свидетель неоднократно допрашивался и давал изобличающие показания относительно обстоятельств просьбы и получения судьей неправомерной выгоды. Однако уже в ходе судебного разбирательства свидетель кардинально изменил свои показания в пользу обвиняемой.
По данному факту начато досудебное расследование, в ходе которого были получены доказательства мотивов изменения свидетелем своих показаний.
САП привела фрагмент разговора свидетеля с другим лицом:
Свидетель: «Какие преференции?»
Другое лицо: «Пятьдесят тысяч долларов… и работа в Харькове.»
Свидетель: «И что там… хоть какие-то… Где я буду жить? Что мне будут давать? Как я буду существовать?»
Другое лицо: «У тебя будет пятьдесят тысяч долларов, ты меня слышишь? Тебе за то, что ты это сделаешь, дадут пятьдесят тысяч долларов. И дадут работу. Ты будешь зарабатывать деньги, существовать, у тебя будет жировой запас денежный.»
Кроме того, зафиксировано обсуждение необходимости конспирации до и после допроса в суде, в ходе которого свидетель должен изменить свои показания, а также предоставления ему охраны и укрытия:
Свидетель: «То есть лучше пока вообще из дома не выходить?»
Другое лицо: «Да не „не выходить“. Там он вообще по-другому предлагает. Он говорит: „Или давай его в Трускавец отправим, или лучше, наверное, в Киев – город большой, затеряется, и никто его там не увидит до суда. После суда зашел в суд – отговорился. Вышел, тебя посадили в машину люди, которые охраняют. У тебя охрана будет, и поехал. И там на месяц-два где-то затеряешься. Ну, затеряешься – это условно, где-то будешь жить. Лучше всего в Харькове. Там есть команда людей, которые и тему дадут, и прикроют. Чтобы за месяц-два успокоились и НАБУшники, и остальные. Чтобы они его перестали искать. Вот и все.“»
Свидетель: «То есть они предлагают мне сейчас взять деньги.»
Другое лицо: «Да.»
Свидетель: «Они меня тогда поселят, будут поить, кормить, содержать. Потом на суде я выхожу, отгавкиваюсь.»
Другое лицо: «Да.»
Приговором суда первой инстанции судья был осужден к реальному лишению свободы. В настоящее время этот приговор обжалован стороной защиты в апелляционном порядке.
На данный момент досудебное расследование по подозрению свидетеля в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 УК Украины, продолжается.
Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения.
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