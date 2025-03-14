Билеты на кольцевую электричку в Киеве онлайн – как воспользоваться услугой

Укрзализныця запустила новую функцию для пассажиров Киевской кольцевой электрички - покупка билетов через Telegram и Viber.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Укрзализныця сообщила об улучшении сервиса для пассажиров Киевской кольцевой электрички, предоставив возможность покупать билеты онлайн в несколько кликов. Теперь можно легко приобрести билет через два основных способа:

Способ 1: Через чат-бот «Укрзализныця» в Telegram и Viber

- Зайдите в официальный чат-бот Укрзализныци.

- Выберите «Kyiv City Express».

- Выберите «Билеты» и укажите станцию отправления и прибытия.

- Проверьте маршрут и нажмите «Беру!».

- Добавьте карту для оплаты и покажите QR-код после оплаты контроллеру.

Способ 2: Через приложение Киев Цифровой

- Загрузите приложение Киев Цифровой для iOS или Android.

- Выберите «Купить QR-билет».

- Выберите «Кольцевая электричка» и количество билетов.

- Оплатите билет.

- Покажите QR-код контроллеру или просканируйте на валидаторе.

Теперь пассажиры могут еще удобнее приобрести билеты непосредственно на борту поезда. В каждом вагоне появились QR-коды, при сканировании которых пассажиры попадают в чат-бот Укрзализныци или приложение Киев Цифровой, где можно выбрать билеты и произвести оплату.

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