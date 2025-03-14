Гоструда разъяснила, что обязательно должен содержать трудовой договор

Трудовой договор должен содержать ряд обязательных условий, без которых не может считаться заключенным.

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Гоструда пояснила, что должен обязательно содержать трудовой договор. Отмечается, что трудовой договор должен содержать ряд обязательных условий, без которых он не может считаться заключенным.

В трудовом договоре должно быть указано:

- трудовая функция (должность);

- оплата труда;

- место работы;

– момент начала работы.

Особые положения трудовых договоров (контрактов):

- конфиденциальность;

- неконкуренция;

- непереманивание;

- защита интеллектуальной собственности;

- ограничение совместительства.

До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать работника о:

- место работы (информация о работодателе, в том числе его местонахождение), трудовую функцию, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дату начала выполнения работы;

- определенное рабочее место, обеспечение необходимыми для работы средствами;

- права и обязанности, условия труда, наличие на рабочем месте еще не устраненных опасных и вредных производственных факторов и возможные последствия их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором — под подпись;

- правила внутреннего трудового распорядка или условия установления режима работы, продолжительность рабочего времени и отдыха, а также положение коллективного договора (в случае его заключения);

- прохождение инструктажа по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;

- организацию профессионального обучения работников (если такое обучение предусмотрено);

- продолжительность ежегодного отпуска, условия и размер оплаты труда;

- процедуру и установленные в КЗоТе Украины сроки предупреждения о прекращении трудового договора, которых должны соблюдать работник и работодатель

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