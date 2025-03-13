Свідок у справі про хабар судді змінив показання за $50 тисяч — САП і НАБУ оголосили йому підозру

Під час досудового розслідування свідок неодноразово давав викривальні показання щодо судді, але в суді кардинально змінив їх на користь обвинуваченої.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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САП та НАБУ повідомили про підозру свідку, який під час судового розгляду у справі за обвинуваченням судді в одержанні неправомірної вигоди надав суду завідомо неправдиві показання. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вказується, що такі дії свідок вчинив з метою отримання 50 тисяч доларів від осіб, які діяли в інтересах обвинуваченої.

Так, у ході досудового розслідування стосовно судді цього свідка неодноразово допитували та він надавав викривальні показання щодо обставин висловлення прохання та одержання суддею неправомірної вигоди. Однак уже під час судового провадження свідок кардинально змінив свої показання на користь обвинуваченої.

За цим фактом розпочато досудове розслідування, у ході якого здобуто докази про мотиви зміни свідком своїх показань.

САП навела фрагмент розмови свідка з іншою особою:

Свідок: «Які преференції?»

Інша особа: «П’ятдесят тисяч доларів… та робота у Харкові.»

Свідок: «І що там… Хоч якісь… Де я житиму? Що мені даватимуть? Як я існуватиму?»

Інша особа: «У тебе буде п’ятдесят тисяч доларів, ти чуєш мене? Тобі за те, що ти це зробиш, дадуть п’ятдесят тисяч доларів. І дадуть роботу. Ти зароблятимеш гроші, існуватимеш, у тебе буде жировий запас грошовий».

Крім того, зафіксовано обговорення необхідності конспірації до та після допиту в суді, у ході якого свідок має змінити свої показання, надання йому охорони тощо:

Свідок: «Тобто краще поки що взагалі з дому не виходити?»

Інша особа: «Та не «не виходити». Там він взагалі по-іншому пропонує. Він каже: «Або давай його до Трускавця відправимо, або давай його краще напевно до Києва відправимо – місто велике, загубиться і ніхто там його не побачить до суду. Після суду зайшов на суд – відкричався. Вийшов, тебе посадили у машину люди, які охороняють. У тебе охорона буде, і поїхав. І там на місяць-два десь загубишся. Ну там, загубишся це умовно, десь житимеш. Найкраще у Харкові. Там є команда людей, які й тему даватимуть, і прикриють. Щоб за місяць-два заспокояться і НАБУшники та решта. Щоб вони його перестали шукати. Ось і все.»

Свідок: «Тобто вони пропонують мені зараз взяти гроші.»

Інша особа: «Так.»

Свідок: «Вони мене тоді поселять, будуть напувати, годувати, утримувати. Потім на суді я виходжу, відгавкуюсь.»

Інша особа: «Так».

Вироком суду першої інстанції суддю засуджено до покарання у вигляді реального позбавлення волі. Наразі цей вирок оскаржено стороною захисту в апеляційному порядку.

На цей час досудове розслідування за підозрою свідка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, триває.

Вирішується питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

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