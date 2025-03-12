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Єврокомісія з 1 квітня відповість контрзаходами на мита США на сталь та алюміній

09:51, 12 березня 2025
Єврокомісія запроваджує контрзаходи на 26 млрд євро проти імпорту США у відповідь на нові мита на сталь і алюміній з ЄС.
Єврокомісія з 1 квітня відповість контрзаходами на мита США на сталь та алюміній
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Європейська комісія з 1 квітня запровадить контрзаходи у відповідь на тарифи США на сталь і алюміній. Загальна сума контрзаходів може сягнути 26 мільярдів євро. Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

«Єврокомісія висловлює жаль з приводу рішення США запровадити такі мита, вважаючи їх невиправданими, руйнівними для трансатлантичної торгівлі та шкідливими для бізнесу та споживачів, що часто призводить до підвищення цін», — йдеться у заяві.

«Від сьогоднішнього ранку Сполучені Штати застосовують мито у розмірі 25% на імпорт сталі та алюмінію. Ми глибоко шкодуємо про цей захід. Тарифи – це податки. Вони шкідливі для бізнесу, а ще більше – для споживачів. Ці тарифи порушують ланцюги постачання. Вони створюють невизначеність для економіки. Під загрозою робочі місця. Ціни зростуть. В Європі та Сполучених Штатах», – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відповідь Єврокомісії, як вказано, ретельно вивірена на основі двоетапного підходу:

По-перше, Єврокомісія дозволить припинити дію чинних контрзаходів проти США від 2018 і 2020 років до 1 квітня. Ці контрзаходи спрямовані на цілу низку продуктів США, що є реакцією на економічну шкоду, завдану 8 мільярдам євро експорту сталі та алюмінію з ЄС.

По-друге, у відповідь на нові мита США, які впливають на експорт ЄС на суму понад 18 мільярдів євро, Єврокомісія пропонує пакет нових контрзаходів щодо експорту США. Вони набудуть чинності в середині квітня після консультацій з державами-членами та зацікавленими сторонами.

Таким чином, як зазначається, загалом контрзаходи ЄС можуть застосовуватися до експорту товарів із США на суму до 26 мільярдів євро, що відповідає економічним масштабам мит США.

«Водночас ЄС готовий працювати з адміністрацією США, щоб знайти рішення шляхом переговорів. Вищезазначені заходи можуть бути скасовані в будь-який час, якщо таке рішення буде знайдено», - сказано у заяві.

Двотижневі консультації із зацікавленими сторонами триватимуть до 26 березня. На основі зібраних даних Єврокомісія завершить свою пропозицію щодо контрзаходів і проконсультується з державами-членами в межах так званого процесу комітології. Після завершення цього процесу Єврокомісія прагне прийняти правовий акт, що вводить контрзаходи, до середини квітня.

Додається, що рішення Єврокомісії про відновлення контрзаходів проти США у 2018 і 2020 роках набуде чинності 1 квітня.

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США Єврокомісія

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