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Еврокомиссия с 1 апреля ответит контрмерами на пошлины США на сталь и алюминий

09:51, 12 марта 2025
Еврокомиссия вводит контрмеры на 26 млрд евро против импорта США в ответ на новые пошлины на сталь и алюминий из ЕС.
Еврокомиссия с 1 апреля ответит контрмерами на пошлины США на сталь и алюминий
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Европейская комиссия с 1 апреля введет контрмеры в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Общая сумма контрмер может достичь 26 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия выражает сожаление по поводу решения США ввести такие пошлины, считая их необоснованными, разрушительными для трансатлантической торговли и вредными для бизнеса и потребителей, что часто приводит к росту цен», — говорится в заявлении.

«С сегодняшнего утра Соединенные Штаты применяют пошлину в 25% на импорт стали и алюминия. Мы глубоко сожалеем об этой мере. Тарифы - это налоги. Они вредны для бизнеса, и еще больше для потребителей. Эти тарифы нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность для экономики. На карту поставлены рабочие места. Цены вырастут. В Европе и в Соединенных Штатах», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ответ Еврокомиссии, как указано, тщательно выверен на основе двухэтапного подхода:

Во-первых, Еврокомиссия разрешит приостановить действие существующих контрмер против США с 2018 и 2020 годов до 1 апреля. Эти контрмеры направлены на широкий спектр американских товаров и являются ответом на экономический ущерб, нанесенный экспорту стали и алюминия из ЕС на сумму 8 миллиардов евро.

Во-вторых, в ответ на новые пошлины США, затрагивающие экспорт ЕС на сумму более 18 миллиардов евро, Еврокомиссия предлагает пакет новых контрмер в отношении американского экспорта. Они вступят в силу в середине апреля после консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами.

Таким образом, как отмечается, в целом контрмеры ЕС могут применяться к экспорту товаров из США на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическим масштабам американских пошлин.

«В то же время ЕС готов работать с администрацией США, чтобы найти решение путем переговоров. Указанные меры могут быть отменены в любое время, если будет найдено соответствующее решение», — сказано в заявлении.

Двухнедельные консультации с заинтересованными сторонами продлятся до 26 марта. На основе собранных данных Еврокомиссия завершит свою предложение по контрмерам и проведет консультации с государствами-членами в рамках так называемого процесса комитологии. После завершения этого процесса Еврокомиссия стремится принять правовой акт, вводящий контрмеры, к середине апреля.

Также отмечается, что решение Еврокомиссии о возобновлении контрмер против США 2018 и 2020 годов вступит в силу 1 апреля.

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США Еврокомиссия

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