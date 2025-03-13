Канада звернулася зі скаргою до Світової організації торгівлі через мита США на сталь та алюміній

Канада просить провести консультації зі Штатами стосовно імпортних мит на продукцію зі сталі та алюмінію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канада звернулася зі скаргою до Світової організації торгівлі через американські мита на вироби зі сталі та алюмінію. Про це повідомили в організації.

Так, Оттава звернулась до СОТ з проханням провести консультації із США стосовно нових тарифних заходів, застосованих Штатами до канадських товарів. Запит був розісланий членам СОТ 13 березня.

Канада стверджує, що ці заходи, які скасовують її звільнення від додаткових мит на певні сталеві та алюмінієві вироби та підвищують мита на алюмінієві товари, суперечать зобов’язанням США відповідно до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (GATT) 1994 року. Нові мита набули чинності 12 березня.

У СОТ уточнили, що запит на консультації офіційно розпочинає торговельний спір. Консультації надають сторонам можливість обговорити питання та знайти взаємоприйнятне рішення без переходу до судового розгляду. Якщо протягом 60 днів сторонам не вдасться врегулювати спір, позивач може звернутися з проханням про розгляд справи спеціальною комісією.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мита на канадську сталь та алюміній до 50%.

Також відомо, що Єврокомісія з 1 квітня відповість контрзаходами на мита США на сталь та алюміній.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.