Корупція в райсуді Одещини — Апеляція ВАКС залишила в силі запобіжні заходи суддям Валентину Заверюсі, Олександру Боярському та Сергію Савицькому

Запобіжні заходи учасникам організованої групи, що працювала всередині судової системи та допомагала ухилятися від мобілізації, залишено без змін.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжні заходи суддям Білгород-Дністровського міськрайонного суду, яких підозрюють в організації виїзду військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомляє АП ВАКС.

Як повідомлялося, йдеться про голову Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюху (на думку слідства, організатор), екскерівника цього ж суду Олександра Боярського та суддю Сергія Савицького.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до учасників організованої групи, що працювала всередині судової системи та допомагала ухилятися від мобілізації.

Так, Апеляція ВАКС 13 березня розглянула апеляційні скарги сторін захисту на ухвали слідчих суддів ВАКС від 26.02.2025 про застосування запобіжних заходів у виді застави розміром 2 та 3 млн грн, а також 787 тис грн до колишнього голови Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, судді цього ж суду та помічника судді.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників, а ухвали слідчих суддів ВАКС – без змін.

Рішення набрали законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

За даними слідства, вказані особи за попередньою змовою у складі групи осіб з особистих корисливих мотивів вчиняли злочини, у тому числі перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом забезпечення ухвалення судових рішень.

Раніше в НАБУ зазначали, що упродовж 2022–2023 років в райсуді видали понад тисячу дозволів на перетин кордону чоловіками призовного віку. Задля того, щоб призовники могли уникнути мобілізації та в подальшому виїхати за кордон, суд ухвалював рішення щодо встановлення місця проживання дитини разом із батьком. Інформацію про надання таких послуг публікували у відповідних групах у соцмережах. Вартість одного рішення становила 1 500–3 000 доларів.

«З'ясувалося, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ», — йдеться в повідомленні НАБУ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у січні 2025 року суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Валентина Заверюху було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП. У лютому було відсторонено Олександра Боярського.

25 листопада 2024 року Перша Дисциплінарна палата ВРП застосувала до судді Савицького дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення за скаргою НАБУ.

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