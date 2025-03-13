Верховная Рада приняла закон о дистанционной оплате штрафов через Резерв+

Закон предусматривает, что украинцы смогут оплатить штраф в приложении Резерв+.

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Верховная Рада 13 марта приняла в целом законопроект 12093, который предусматривает дистанционную оплату штрафов через приложение Резерв+.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, это означает, что будет упрощена оплата штрафов для военнообязанных, которые не обновили свои данные вовремя.

«За такое нарушение воинского учета предусмотрен штраф. Его можно будет оплатить через приложение Резерв+ без посещений ТЦК, как сейчас», подчеркнула она.

Также закон позволит оплатить штраф украинцам, находящимся за границей, в том числе тем, кто не обновил военно-учетные данные.

«Это позволит украинцам возвращаться домой без нарушений», — отметила Черногоренко.

Это будет работать следующим образом:

Человек в Резерв+ подает заявление, признавая нарушение

В Резерв+ поступает постановление о нарушении

Человек оплачивает штраф по реквизитам в приложении

Оплата подтверждается, и постановление закрывается.

Черногоренко также добавила, что для военнослужащих предусматривается полная отмена штрафов за такое нарушение. По ее словам, «украинцы получат еще один гуманный механизм взаимодействия с государством».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, будут закрыты производства о штрафах от ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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