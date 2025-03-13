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Верховна Рада прийняла закон про дистанційну сплату штрафів через Резерв+

11:21, 13 березня 2025
Закон передбачає, що українці можуть сплатити штраф у застосунку Резерв+.
Верховна Рада прийняла закон про дистанційну сплату штрафів через Резерв+
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Верховна Рада 13 березня прийняла в цілому законопроект 12093, який передбачає дистанційну сплату штрафів через застосунок Резерв+.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, це означає, що буде спрощена оплата штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно.

«За таке порушення військового обліку передбачений штраф. Його можна буде оплатити через застосунок Резерв+ без відвідувань ТЦК, як зараз», підкреслила вона.

Також закон дозволить оплатити штраф українцям, які перебувають за кордоном, зокрема тим, які не оновили військово-облікові дані.

«Це дозволить українцям повертатися додому без порушень» – зазначила Черногоренко.

Це працюватиме наступним чином:

  • Людина в Резерв+ подає заяву, що визнає порушення
  • У Резерв+ надходить постанова про порушення
  • Людина сплачує штраф за реквізитами в застосунку
  • Оплата підтверджується і постанова закривається.

Черногоренко також додала, що для військовослужбовців передбачається повне скасування штрафів за таке порушення. За її словами, «українці отримають ще один людяний механізм взаємодії з державою».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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