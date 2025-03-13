Путін висунув додаткові умови для припинення бойових дій

Путін назвав «поки що незрозумілими» питання контролю та верифікації у разі припинення вогню.

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Путін заявив, що він згоден із пропозицією США припинити бойові дії, але це має «привести до довгострокового миру». Про це повідомляють росЗМІ.

«Ми згодні з пропозиціями щодо припинення бойових дій, але виходимо з того, що це припинення має призвести до довготривалого миру та усунути першопричини кризи», — сказав він на пресконференції із Лукашенком.

«Ми за перемир'я, але є нюанси», — додав він.

Путін назвав «поки що незрозумілими» питання контролю та верифікації у разі припинення вогню.

Також на його думку, Україна може використати перемир'я на 30 діб для отримання зброї чи примусової мобілізації.

«Ми хочемо гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку, і не отримуватиме зброю», — сказав Путін.

Також він заявив, що може зателефонувати президенту США Дональду Трампу і обговорити ідею перемир'я.

«Сама по собі ідея правильна, але є питання, які ми повинні обговорити. З американськими колегами і, можливо, з Трампом зателефонувати», — сказав Путін.

Путін вважає складним момент контролю за порушеннями під час дії припипиненя вогню на 2 тисячах км² лінії фронту. А також, за його словами, «не зрозуміло що буде з тими, хто залишився в Курській області».

Нагадаємо, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, запропоноване США. Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що Віткофф на цьому тижні вирушить до Москви для проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, повідомляв, що американська сторона найближчим часом зустрінеться з росіянами.

Додамо, що ЦПД РНБО закликало не сприймати слова Ушакова як офіційну відмову РФ від перемир'я.

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