Укрзалізниця на 4 місяці змінює розклад поїздів до Закарпаття

Укрзалізниця вносить зміни в розклад руху поїздів через реконструкцію колії європейського стандарту.

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З 31 березня до 31 липня Укрзалізниця змінить розклад руху пасажирських поїздів, які курсують до Закарпаття. Це пов'язано з масштабними роботами з прокладання колії європейського стандарту між Чопом і Ужгородом.

Зміни торкнуться наступних поїздів:

До/з станції Мукачево:

Поїзди № 17/18 (Харків – Ужгород)

Поїзди № 38/37 (Одеса – Ужгород)

Поїзди № 125/126-129/130 (Кременчук/Полтава – Ужгород)

До/з станції Чоп:

Поїзди № 81/82 (Київ – Ужгород, з 31 березня по 31 липня)

Поїзди № 749/750 (Київ – Ужгород, з 1 квітня по 31 липня)

Поїзди № 829/830 (Львів – Ужгород, з 1 квітня по 31 липня)

До/з станції Ужгород:

Поїзд № 59/60 (Київ – Чоп, з 31 березня по 31 липня)

Для забезпечення залізничного сполучення з Ужгородом буде організовано альтернативні рейси через Самбір та Сянки. Це стосується таких поїздів:

№ 4/3 (Запоріжжя – Ужгород)

№ 29/30 (Київ – Ужгород)

№ 45/46 (Харків – Ужгород)

№ 368/367 (Ковель/Луцьк – Ужгород)

В ході робіт будуть виконані такі заходи:

реконструкція горловини станції Чоп;

капітальний ремонт колій на станціях Струмківка та Чоп;

демонтаж широкої колії та укладання 8,3 км колії європейського стандарту на ділянці Чоп – Струмківка;

прокладання близько 10 км контактної підвіски на новозбудованій дільниці;

монтаж пристроїв СЦБ і зв'язку на 22-кілометровій ділянці Чоп – Ужгород.

Залізничники також планують відремонтувати понад 30 будівель і споруд, а також оновити 33 стрілочні переводи та близько 13 км колій.

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