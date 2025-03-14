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Укрзалізниця на 4 місяці змінює розклад поїздів до Закарпаття

00:06, 14 березня 2025
Укрзалізниця вносить зміни в розклад руху поїздів через реконструкцію колії європейського стандарту.
Укрзалізниця на 4 місяці змінює розклад поїздів до Закарпаття
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З 31 березня до 31 липня Укрзалізниця змінить розклад руху пасажирських поїздів, які курсують до Закарпаття. Це пов'язано з масштабними роботами з прокладання колії європейського стандарту між Чопом і Ужгородом.

Зміни торкнуться наступних поїздів:

До/з станції Мукачево:

  • Поїзди № 17/18 (Харків – Ужгород)
  • Поїзди № 38/37 (Одеса – Ужгород)
  • Поїзди № 125/126-129/130 (Кременчук/Полтава – Ужгород)

До/з станції Чоп:

  • Поїзди № 81/82 (Київ – Ужгород, з 31 березня по 31 липня)
  • Поїзди № 749/750 (Київ – Ужгород, з 1 квітня по 31 липня)
  • Поїзди № 829/830 (Львів – Ужгород, з 1 квітня по 31 липня)

До/з станції Ужгород:

  • Поїзд № 59/60 (Київ – Чоп, з 31 березня по 31 липня)

Для забезпечення залізничного сполучення з Ужгородом буде організовано альтернативні рейси через Самбір та Сянки. Це стосується таких поїздів:

  • № 4/3 (Запоріжжя – Ужгород)
  • № 29/30 (Київ – Ужгород)
  • № 45/46 (Харків – Ужгород)
  • № 368/367 (Ковель/Луцьк – Ужгород)

В ході робіт будуть виконані такі заходи:

  • реконструкція горловини станції Чоп;
  • капітальний ремонт колій на станціях Струмківка та Чоп;
  • демонтаж широкої колії та укладання 8,3 км колії європейського стандарту на ділянці Чоп – Струмківка;
  • прокладання близько 10 км контактної підвіски на новозбудованій дільниці;
  • монтаж пристроїв СЦБ і зв'язку на 22-кілометровій ділянці Чоп – Ужгород.

Залізничники також планують відремонтувати понад 30 будівель і споруд, а також оновити 33 стрілочні переводи та близько 13 км колій.

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Закарпаття Укрзалізниця

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