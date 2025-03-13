Соціальні виплати для людей з інвалідністю в Німеччині – хто і як може отримати допомогу

Українці з інвалідністю в Німеччині можуть отримувати до 502 євро допомоги.

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Українці з інвалідністю, які перебувають у Німеччині, можуть отримувати соціальну допомогу. Проте для цього їм потрібно пройти певні етапи, оскільки процедури визнання інвалідності та надання підтримки відрізняються від українських стандартів.

Як повідомляє «Enable Me», для того, щоб отримати статус інвалідності в Німеччині, людина має підтвердити наявність стійких фізичних або психічних розладів, що обмежують її повсякденне життя. Оцінка проводиться місцевими органами, а на підставі результатів медичного обстеження визначається ступінь інвалідності, що дає право на подальші соціальні виплати.

Соціальні виплати для людей з інвалідністю в Німеччині не є автоматичними. Рівень працездатності визначається за кількістю годин роботи, яку людина здатна виконувати. Якщо працездатність знижена повністю або частково, можна претендувати на фінансову допомогу, компенсацію за житло або допомогу для безробітних.

Німеччина пропонує високі соціальні гарантії для осіб з інвалідністю. Сума допомоги після останнього підвищення у 2023 році становить:

502 євро (близько 23 тис. грн) для самотніх дорослих;

451 євро (понад 19 тис. грн) для дорослих, які проживають у родині;

402 євро (близько 18 200 грн) для людей, що перебувають у спеціалізованих закладах, та дітей з інвалідністю, які проживають з батьками.

Для порівняння, в Україні мінімальна пенсія для людей з інвалідністю у 2025 році становить 2 361 грн, що еквівалентно близько 52 євро на місяць.

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