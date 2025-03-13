Социальные выплаты для людей с инвалидностью в Германии – кто и как может получить помощь

Украинцы с инвалидностью в Германии могут получать до 502 евро помощи.

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Украинцы с инвалидностью, которые находятся в Германии, могут получать социальную помощь. Однако для этого им нужно пройти определенные этапы, поскольку процедуры признания инвалидности и оказания поддержки отличаются от украинских стандартов.

Как сообщает «Enable Me», для того, чтобы получить статус инвалидности в Германии, человек должен подтвердить наличие стойких физических или психических расстройств, ограничивающих его повседневную жизнь. Оценка проводится местными органами, а на основании результатов медицинского обследования определяется степень инвалидности, дающая право на дальнейшие социальные выплаты.

Социальные выплаты для людей с инвалидностью в Германии не являются автоматическими. Уровень трудоспособности определяется по количеству часов работы, которую человек способен выполнять. Если трудоспособность снижена полностью или частично, можно претендовать на финансовую помощь, компенсацию за жилье или помощь для безработных.

Германия предлагает высокие социальные гарантии для лиц с инвалидностью. Сумма пособия после последнего повышения в 2023 году составляет:

- 502 евро (около 23 тыс. грн) для одиноких взрослых;

- 451 евро (более 19 тыс. грн) для взрослых, проживающих в семье;

- 402 евро (около 18 200 грн) для людей, находящихся в специализированных учреждениях, и детей с инвалидностью, проживающих с родителями.

Для сравнения, в Украине минимальная пенсия для людей с инвалидностью в 2025 году составляет 2 361 грн, что эквивалентно около 52 евро в месяц.

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