На Харьковщине мужчина сжег свою сожительницу заживо – ему грозит пожизненное заключение

Прокуратура передала дело в суд.

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В Лозовском районе Харьковской области 52-летний мужчина убил свою сожительницу, поджегши ее заживо. Прокуратура Харьковской области утвердила обвинительный акт и направила его в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным Лозовской окружной прокуратуры, мужчине предъявлено обвинение в умышленном убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении наркотических средств. Трагедия произошла 23 декабря 2024 года в селе Башиловка. Мужчина и его 46-летняя сожительница употребляли алкоголь, после чего между ними возникла ссора. В разгар конфликта мужчина вылил на женщину бензин и поджег ее. Сначала загорелась ее одежда, а затем пожар охватил дом.

Соседи, увидев пламя, вызвали пожарных. Потерпевшая, получив тяжелые ожоги, была доставлена в больницу, но 24 декабря скончалась от травм. Во время обыска у мужчины был найден каннабис, который он употреблял.

Злоумышленник задержан и находится под стражей. Его будут судить в Близнюковском районном суде Харьковской области, а ему грозит пожизненное лишение свободы.

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