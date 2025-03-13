В Гоструда объяснили, что ждет работодателя при несвоевременном сообщении о несчастном случае на производстве

Какие штрафы для работодателя за несвоевременное уведомление о несчастном случае на производстве — разъяснение.

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Гоструда объясняет, какая ответственность предусмотрена для работодателя за несвоевременное уведомление о несчастном случае на производстве.

В случае нарушения установленного порядка уведомления (предоставления информации) центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере охраны труда, о несчастном случае на производстве (ч. 6 ст. 41 КУоАП) предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц предприятий, физических лиц — предпринимателей, использующих наемный труд, и на физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей и использующих наемный труд, от двадцати до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 850 грн).

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