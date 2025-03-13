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Какие обязанности работника по соблюдению требований по охране труда

17:28, 13 марта 2025
Работник должен заботиться о собственной безопасности и здоровье, а также обеспечивать безопасность людей вокруг во время выполнения своих обязанностей.
Какие обязанности работника по соблюдению требований по охране труда
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Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда объясняет, каковы обязанности работника по соблюдению требований по охране труда.

Отмечается, что согласно ст. 14 Закона Украины "Об охране труда" работник обязан:

  • заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;
  • знать и выполнять требования нормативно правовых актов по охране труда, правила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
  • проходить в установленном законодательством порядке предварительные и периодические медицинские осмотры.

Работник несет непосредственную ответственность за нарушение указанных требований.

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Гоструда

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