Какие обязанности работника по соблюдению требований по охране труда

17:28, 13 марта 2025
Работник должен заботиться о собственной безопасности и здоровье, а также обеспечивать безопасность людей вокруг во время выполнения своих обязанностей.
Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда объясняет, каковы обязанности работника по соблюдению требований по охране труда.
Отмечается, что согласно ст. 14 Закона Украины "Об охране труда" работник обязан:
- заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;
- знать и выполнять требования нормативно правовых актов по охране труда, правила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- проходить в установленном законодательством порядке предварительные и периодические медицинские осмотры.
Работник несет непосредственную ответственность за нарушение указанных требований.
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