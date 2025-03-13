Какие обязанности работника по соблюдению требований по охране труда

Работник должен заботиться о собственной безопасности и здоровье, а также обеспечивать безопасность людей вокруг во время выполнения своих обязанностей.

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