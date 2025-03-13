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Які обов'язки працівника щодо додержання вимог з охорони праці

17:28, 13 березня 2025
Працівник повинен піклуватися про власну безпеку та здоров'я, а також забезпечувати безпеку людей навколо під час виконання своїх обов'язків.
Які обов'язки працівника щодо додержання вимог з охорони праці
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Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, які обов'язки працівника щодо додержання вимог з охорони праці.

Зазначається, що відповідно до ст. 14 Закону України “Про охорону праці” працівник зобов’язаний:

  • дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
  • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
  • проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

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