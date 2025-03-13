Які обов'язки працівника щодо додержання вимог з охорони праці

Працівник повинен піклуватися про власну безпеку та здоров'я, а також забезпечувати безпеку людей навколо під час виконання своїх обов'язків.

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