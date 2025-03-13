Наймолодшому «мільйонеру» в Україні 3,5 роки, а найстарішому – 96

В Україні зросла кількість мільйонерів – за два місяці їх стало понад 3 тисячі.

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За січень-лютий 2024 року 3186 громадян України прозвітували про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень. Загальна сума задекларованих коштів становить 21,8 млрд гривень. Про це повідомила Державна податкова служба.

Мільйонери мають сплатити до бюджету 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.

Наймолодшому декларанту лише 3,5 роки – його представник задекларував спадок або подарунок від осіб, які не є близькими родичами. Найстаршій серед мільйонерів – 96-річній жительці Києва – доходи надійшли від продажу цінних паперів.

До сплати понад 1 млн грн податків задекларували 25 осіб. Найбільше таких платників у Києві (6 осіб), Київській (4), Закарпатській (3), Сумській та Львівській (по 2) областях. По одному мільйонеру зафіксовано у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській та Херсонській областях.

Загалом за два місяці українці подали понад 44 тисячі декларацій, у яких зазначені доходи на суму 36,2 млрд грн. Це на 62 % більше, ніж торік. Найактивніше декларували доходи мешканці Києва, Львівщини та Дніпропетровщини.

До сплати у бюджет визначено 436,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб (+15 % у порівнянні з минулим роком) та 80,3 млн грн військового збору (+15 %).

Також понад 16 тисяч осіб задекларували право на податкову знижку. Вони отримають відшкодування з бюджету на загальну суму 105,7 млн грн.

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