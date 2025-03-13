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На Львівщині 23-річний чоловік отримав 9 років в’язниці за наругу над могилами воїнів

16:52, 13 березня 2025
Чоловік зруйнував 59 пам’ятників Січових Стрільців та воїнів УГА.
На Львівщині 23-річний чоловік отримав 9 років в’язниці за наругу над могилами воїнів
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На Львівщині у місті Стрий до 9 років ув’язнення засудили чоловіка, який вчинив наругу над могилами Січових Стрільців та воїнів УГА. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Прокурори в суді довели, що у березні 2021 року 23-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, вчинив наругу над могилами на території старого кладовища у Стрию.

Зокрема, обвинувачений зруйнував 59 надмогильних бетонних пам’ятників на місці поховання воїнів інтернаціоналістів – Легендарних Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії.

Чоловіка «на гарячому» застав охоронець кладовища і відразу викликав правоохоронців.

Сума збитків, завдана протиправними діями обвинуваченого, складає майже 700 тис. грн.

За публічного обвинувачення прокурорів Стрийської окружної прокуратури 23-річного чоловіка визнано винним у нарузі над могилою (ч. 4 ст. 297 КК України).

Призначене покарання – 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили фігурант перебуватиме під вартою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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